Нижний Новгород, 2 августа, 2022, 21:28 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 74 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 413 942 человек на 2 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 16 жителей области, накануне в больницы попали 15 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 426 741 случай заражения коронавирусом, из них 120 — за минувшие сутки. 11 600 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 65 жителей области.