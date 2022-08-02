Бухарест, 2 августа, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Правительство Румынии приняло постановление о введении дополнительной ответственности в отношении лиц, уклоняющихся от военной службы. Об этом 2 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

Цитата из м/ф «Про Сидорова Вову». Реж. Эдуард Назаров. 1985. СССР Уклонист

Согласно официальной информации, для таких людей в возрасте от 20 до 35 лет предусмотрены штрафы в размере 8 тыс. леев ($1,6 тыс.). В случае, если гражданин проигнорирует постановку на специальный воинский учет, его ждет наказание в виде тюремного заключения.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в минобороны Румынии, нововведение будет носить избирательный характер.