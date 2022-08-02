Калининград, 2 августа, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В Калининградской области из-за антироссийских появились проблемы со сдачей анализов для людей с ВИЧ-положительным статусом. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщило движение «Пациентский контроль» во вторник, 2 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Из-за логистических проблем в области заканчиваются тест-системы. Теперь подобный анализ можно будет сделать не раньше осени. По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционных заболеваний, сложности возникли из-за отсутствия поставок из США.

В центре остались тесты для беременных женщин и детей, однако в широком плане использование подобных тест-систем пока прекратились. Найти альтернативу американскому оборудованию пока не могут. Сообщается, что проблем с другими препаратами для ВИЧ-инфицированных нет.