Брюссель, , 21:31 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Косово Альбином Курти, посвященный эскалации напряженности на границе Косово и Центральной Сербии 31 июля и 1 августа.

Приштина, Косово (сс) Adlum Ramadani

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал Белград и Приштину сохранять спокойствие и воздерживаться от односторонних шагов.

Йенс Столтенберг «Я обсудил с Альбином Курти недавнее обострение в Косово и сохраняющуюся важность миссии KFOR. Все стороны должны сохранять спокойствие, избегать односторонних шагов и поддерживать диалог при посредничестве ЕС. Поддерживаю тесный контакт с Приштиной и Белградом».

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