Брюссель, 2 августа 2022, 21:31 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Косово Альбином Курти, посвященный эскалации напряженности на границе Косово и Центральной Сербии 31 июля и 1 августа.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал Белград и Приштину сохранять спокойствие и воздерживаться от односторонних шагов.
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