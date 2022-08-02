Брюссель, 2 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Косово Альбином Курти, посвященный эскалации напряженности на границе Косово и Центральной Сербии 31 июля и 1 августа.

(сс) Adlum Ramadani Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал Белград и Приштину сохранять спокойствие и воздерживаться от односторонних шагов.