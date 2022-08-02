Генсек НАТО призвал Белград и Приштину к диалогу
Брюссель, 2 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Косово Альбином Курти, посвященный эскалации напряженности на границе Косово и Центральной Сербии 31 июля и 1 августа.
(сс) Adlum Ramadani
Приштина, Косово
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал Белград и Приштину сохранять спокойствие и воздерживаться от односторонних шагов.
«Я обсудил с Альбином Курти недавнее обострение в Косово и сохраняющуюся важность миссии KFOR. Все стороны должны сохранять спокойствие, избегать односторонних шагов и поддерживать диалог при посредничестве ЕС. Поддерживаю тесный контакт с Приштиной и Белградом».