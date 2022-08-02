Ижевск, 2 августа, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В Ижевске 36-летний врач лишился более 1 млн рублей личных сбережений вследствие действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике Удмуртия.

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Установлено, что доктору поступил звонок в известном мессенджере. Звонивший сообщил, что якобы мошенники, используя компьютерный вирус неизвестного происхождения, пытаются взломать банковские счета ижевчанина с целью оформления на его имя кредитов и последующего хищения денежных средств.

Далее мужчина, поверив звонившему, сначала пошел в ближайший банкомат и перевел все сбережения на счета, не обратив внимания на предупреждающий о действиях мошенников постер рядом с банкоматом. После этого установил на свой телефон программу для удаленного доступа, с помощью которой мошенники получили доступ к нескольким приложениям мобильных банков, установленных на телефоне. После чего оформили несколько кредитов и перевели средства на неустановленные счета.

По окончании разговора мужчина стал проверять состояние своих личных счетов, обнаружил оформленные на себя кредиты и факты списания со счетов средств.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, безработный житель Ижевска лишился 1,118 млн рублей после разговора с телефонным мошенником.

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