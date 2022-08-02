Пекин, 2 августа, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала проведение комплекса военных учений севернее, юго-западнее и юго-восточнее острова Тайвань, сообщает 2 августа Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

ВМС НОАК

Речь идёт как об армейских учениях, так и учениях ВВС и военно-морского флота.

«Вечером 2 августа Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая начала серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня», — цитирует китайское Центральное телевидение слова Ши И.

Военные учения начались на фоне провокационного визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Белый дом заявил, что это решение Пелоси приняла самостоятельно.