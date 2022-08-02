Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Американская актриса и певица Селена Гомес спродюсирует картину, которая станет перезапуском комедии 80-х годов под названием «Деловая женщина». Об этом 2 августа пишет Variety.

Цитата из клипа Селена Гомес

Как отмечает издание, актриса находится на финальной стадии переговоров с Hulu, где планируется релиз будущей картины. Имя режиссёра пока неизвестно — также не сообщается, сыграет ли Селена Гомес в киноленте.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Деловая женщина» Майкла Николса вышел в 1988 году. Главные роли в нём исполнили Мелани Гриффит, Харрисон Форд и Сигурни Уивер. Картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая музыка», а также четыре премии «Золотой глобус».