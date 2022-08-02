Монако, 2 августа, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с ПСВ из Эйндховена. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Александр Головин

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Вандерсон, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Исмаил Якобс, Элиот Матазо, Александр Головин, Такуми Минамино, Юссуф Фофана, Кевин Фолланд, Виссан Бен-Йеддер.

ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе, Армандо Обиспо, Филипп Мвене, Филипп Макс, Ибрагим Сангаре, Гус Тиль, Джоуи Верман, Люк Де Йонг, Коди Гакпо, Исмаэл Сайбари.

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Мауро Вивенци.