Плоешти, Румыния, 2 августа, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В румынском городе Плоешти из-за действий хулиганов был сорван международный экзамен на получение водительских удостоверений. Об этом 2 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

Sv-rus.ru Провода

По предварительным данным, неизвестные похитили кабельные провода региональной системы МВД. В итоге были отключены сотни компьютеров, блокирована работа региональной системы полиции.

Соответствующие документы международного образца не смогли получить 130 человек, в том числе иностранные граждане.

Проводится расследование обстоятельств инцидента. Если злоумышленники будут найдены и их вину докажет суд, им грозит тюремное заключение на срок до семи лет.