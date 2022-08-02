Лондон, 2 августа, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, лондонский футбольный клуб «Челси» объявил о подписании 18-летнего английского атакующего полузащитника и воспитанника «Астон Виллы» из Бирмингема Карни Чуквуэмеки.

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Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Контракт Чуквуэмеки с «Челси» рассчитан нашесть лет до конца сезона 2027/28. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Астон Виллы» в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Карни Чуквуэмека принял участие в 12 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел 293 минуты.