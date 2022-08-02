Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Американский рэпер Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) исполнит главную роль в комедии Metro-Goldwyn-Mayer под названием The Underdoggs. Об этом 2 августа пишет Deadline.

Цитата из клипа на песню Snoop Dogg Snoop Dogg

Фильм расскажет о Джейсоне 2J’s Дженнинге (Snoop Dogg), бывшей суперзвезде НФЛ, который после нарушения закона соглашается тренировать молодёжную футбольную команду вместо тюрьмы в надежде возобновить свою карьеру. Режиссёром картины выступит Чарльз Стоун («Барабанная дробь»).

Добавим, что идея сюжета картины была подана самим Snoop Dogg, а также его партнером-продюсером Констансом Шварцом-Морини. Премьера The Underdoggs назначена на 20 октября 2023 года.