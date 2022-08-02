Лондон, , 21:48 — REGNUM Компания Amazon выпустит комедийный сериал под названием «Моя леди Джейн». Об этом сообщило издание Deadline 2 августа.

Камера! Мотор! (сс) TerryPapoulias

Будущий проект расскажет о жизни британской королевы из династии Тюдор по имени Джейн Грей. Главные роли в шоу сыграют Эмили Бейдер, Эдуард Блюмель и Джордан Питерс, а шоураннерами выступят Джемма Берджесс и Мередит Глинн. Точная дата выхода проекта пока что не раскрывается.

Ранее в Сети опубликовали первый трейлер военной драмы «Двойная петля». Главные роли в картине исполнят Джонатан Мэйджорс и Глен Пауэлл.

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