Лондон, 2 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Компания Amazon выпустит комедийный сериал под названием «Моя леди Джейн». Об этом сообщило издание Deadline 2 августа.

(сс) TerryPapoulias Камера! Мотор!

Будущий проект расскажет о жизни британской королевы из династии Тюдор по имени Джейн Грей. Главные роли в шоу сыграют Эмили Бейдер, Эдуард Блюмель и Джордан Питерс, а шоураннерами выступят Джемма Берджесс и Мередит Глинн. Точная дата выхода проекта пока что не раскрывается.

Ранее в Сети опубликовали первый трейлер военной драмы «Двойная петля». Главные роли в картине исполнят Джонатан Мэйджорс и Глен Пауэлл.