Нижний Новгород, 2 августа, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Нижний Новгород и Городец стали победителями конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Нижегородской области Глеб Никитин.

ИА REGNUM Нижний Новгород

Проект поддержки городов впервые запущен в 2022 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из федерального бюджета городам выделят 184 млн рублей и 163 млн рублей соответственно.

Средства направят на создание единого архитектурного и дизайн-кода, обновление вывесок, на создание подсветки и организацию инклюзивной среды.

ИА REGNUM напоминает, всего по итогам конкурса федеральные средства в размере 6 млрд рублей будут распределены между 31 городом, которые расположены в 24 регионах. В Приволжском федеральном округе средства получат Татария — для Казани и Елабуги, Башкирия — для Уфы, Пермский край – для Перми и Самарская область – для Сызрани.