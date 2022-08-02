Москва, 2 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Визит на Тайвань спикера палаты представителей американского конгресса — это провокация против Пекина, попытка посягнуть на территориальную целостность Китая, говорится в опубликованном 2 августа заявлении МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

«Рассматриваем её визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва подчёркивает, что вопрос статуса Тайваня — внутреннее дело Китая, стороны Тайваньского пролива должны сами регулировать свои отношения: США не место в этом процессе.

Российский МИД подчёркивает, что Китай один, причём его правительство — «единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая».

Вашингтону пора признать новую геополитическую реальность — без американской гегемонии — и перестать дестабилизировать другие страны.