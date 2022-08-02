Тайбэй, 2 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. От «авиашоу над Тайваньским проливом» выиграл только Кремль, с такой оценкой 2 августа выступил в своем телеграм-канале журналист Сергей Мардан.

U.S. Embassy Ghana Нэнси Пелоси

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Как сообщалось ранее, несмотря на протесты и предупреждения китайской стороны, американский военный самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту сел в аэропорту Тайбэя.

«В отличие от Китая, Россия не побоялась вступить в ожесточенное геополитическое и военное сражение с Соединенными Штатами Америки. Весь мир воспринимает украинскую войну именно так. Если Китай снова отступит, а это более чем вероятно, Россия получает статус безусловного лидера «альтернативного» мира, способного, и что еще важнее — готового применять силу там, где он считает это принципиальным и важным для себя. Тридцать лет это могли себе позволить только Соединенные Штаты», — отметил Мардан.

Если же Китай не отступит и начнет открытую конфронтацию с США, это ослабит давление Запада на Россию, добавил журналист.