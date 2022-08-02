Лос-Анджелес, США, , 20:47 — REGNUM Американский актёр Брэд Питт высказался об актёрском таланте Аны де Армас, сыгравшей Мэрилин Монро в биографическом фильме «Блондинка». Об этом 2 августа пишет Deadline.

Брэд Питт в роли Миллса Цитата из к/ф «Семь». Реж. Дэвид Финчер. 1995. США

Как отмечает издание, Питт похвалил свою коллегу. «Она феноменальна в этом фильме. Это сложная роль. На создание ушло 10 лет. Только когда мы нашли Ану, мы смогли добраться до финишной черты», — считает актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальное представительство Мэрилин Монро (Marilyn Monroe Estate) заступилось за Ану де Армас после критики в её адрес. После выхода дебютного трейлера «Блондинки» пользователи Сети посчитали, что кубинский акцент актрисы не соответствует манере разговора Монро.

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