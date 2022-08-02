Вашингтон, , 21:47 — REGNUM В Сеть выложили дебютный трейлер фильма «Двойная петля». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 2 августа.

Джонатан Мэйджорс в фильме «Двойная петля» Кадр из трейлера

В трейлере показали двух пилотов Военно-морских сил США, которые попадают в чрезвычайную ситуацию во время Корейской войны. Главные роли в картине исполнили Джонатан Мэйджорс и Глен Пауэлл.

Напомним, «Двойная петля» является экранизацией одноимённого романа Адама Макоса. Премьера ленты намечена на 23 ноября 2022 года.

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