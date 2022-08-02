Нижний Новгород, , 20:36 — REGNUM В Нижнем Новгороде 20 принадлежащих муниципалитету фонтанов не работают 2 августа, в День ВДВ. Об этом сообщили в городской администрации.

Чугунный фонтан в Нижнем Новгороде Ludvig14

Оборудование полностью отключено, вода из чаш слита.

Кроме того, не работают два фонтана в парке «Швейцария» — сухой фонтан в детском парке и большой около планетария. Их закрыли на профилактику. Уже 3 августа фонтаны в парке возобновят работу.

ИА REGNUM напоминает, годом ранее в День ВДВ многие нижегородские фонтаны также были остановлены для проведения профилактических работ. При этом День Воздушно-десантных войск отмечается в России с 1930 года. За десятилетия у праздника сложились свои традиции, одна из которых, негласная — это купание в фонтанах.