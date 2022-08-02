Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Ростовские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества, покушении на мошенничество и похищении паспортов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 2 августа.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что в 2015 году сотрудник полиции, сговорившись с тремя знакомыми, похитил у двух пенсионеров паспорта и сберегательные книжки. Затем он обналичил часть сбережений в отделениях банков, потратив их на личные нужды.

Трое сообщников полицейского были задержаны сразу после совершения преступлений. Им вынесены обвинительные приговоры. Обвиняемому же удалось скрыться, после чего его объявили в розыск и уволили из полиции. Задержать злоумышленника удалось в 2022 году в Москве. Он был заключён под стражу.

В ходе следствия экс-полицейский свою вину признал полностью. Материалы уголовного дела направлены в суд.