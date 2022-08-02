Тайбэй, 2 августа, 2022, 20:40 — ИА Регнум. О заходе в опознавательную зону ПВО Тайваня группы китайских боевых самолётов 2 августа заявили тайваньские военные. По данным минобороны Тайваня, в зоне ПВО на юго-западе острова зафиксирован 21 самолёт Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ministry of National Defense J-16

Среди этих самолётов истребители (восемь J-11 и десять многоцелевых J-16), самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500. Также упоминаются самолёты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Y-9 и Y-8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин объявил о начале серии военных операций возле Тайваня в связи с приездом на остров высокопоставленной американки Ненси Пелоси.