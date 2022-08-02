Минск, 2 августа 2022, 22:44 — REGNUM Белорусское общественное объединение «Белая Русь» не будет преобразовано в правящую партию при президенте Александре Лукашенко. Однако после его ухода «Белая Русь» может стать партией, выступающей за продолжение курса Лукашенко. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 2 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.
По мнению политолога, переход к партийной системе может быть осуществлён после ухода Лукашенко с президентского поста. «Для сохранения политичное наследие первого президента Белоруссии нужны будут институты, одним из которых может стать преобразованная в партию «Белая Русь». Естественно, в качестве правящей партии. Александр Григорьевич крайне озабочен преемственностью своего курса и поэтому, скорее всего, не рискнёт наделять преемника на посту президента такой же огромной властью, какую имеет сам. Ведь преемник своей волей может развернуть Белоруссию в обратном направлении. В этой связи нужен «коллективный Лукашенко», который не разобьёт в одночасье «хрустальный сосуд». На эту роль может претендовать не только Всебелорусское народное собрание, но и правящая партия «Белая Русь», — считает Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа пообещал членам «Белой Руси» не препятствовать преобразованию общественного объединения в политическую партию, но призвал их не спешить с этим.