Минск, , 22:44 — REGNUM Белорусское общественное объединение «Белая Русь» не будет преобразовано в правящую партию при президенте Александре Лукашенко. Однако после его ухода «Белая Русь» может стать партией, выступающей за продолжение курса Лукашенко. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 2 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во многих авторитарных режимах существует правящая партия, и она никак не ограничивает полномочия главы государства. В Белоруссии могло бы быть то же самое без какого-либо ущерба для власти Лукашенко. Однако белорусский лидер предвзято относится к партийной системе. Возможно, это связано с «разгулом» партий в начале 90-х, когда только всходила политическая звезда Лукашенко. Укрепление власти нынешнего президента Белоруссии совпало с закатом основных партийных проектов в Белоруссии (БНФ, ОГП), поэтому для него возвращение к реальной многопартийности — это шаг назад, в лихие 90-е. Кроме того, нынешняя, если можно так выразиться, «безпартийная» система показала свою устойчивость. Политический кризис 2020 года удалось преодолеть и без обещанной либерализации в вопросе регистрации партий. Так зачем что-то принципиально менять?» Олег Ковалёнок

По мнению политолога, переход к партийной системе может быть осуществлён после ухода Лукашенко с президентского поста. «Для сохранения политичное наследие первого президента Белоруссии нужны будут институты, одним из которых может стать преобразованная в партию «Белая Русь». Естественно, в качестве правящей партии. Александр Григорьевич крайне озабочен преемственностью своего курса и поэтому, скорее всего, не рискнёт наделять преемника на посту президента такой же огромной властью, какую имеет сам. Ведь преемник своей волей может развернуть Белоруссию в обратном направлении. В этой связи нужен «коллективный Лукашенко», который не разобьёт в одночасье «хрустальный сосуд». На эту роль может претендовать не только Всебелорусское народное собрание, но и правящая партия «Белая Русь», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа пообещал членам «Белой Руси» не препятствовать преобразованию общественного объединения в политическую партию, но призвал их не спешить с этим.