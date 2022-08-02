София, , 20:26 — REGNUM Новый руководитель министерства внутренних дел Болгарии Иван Дерменджиев объявил о намерении провести масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью в стране. Об этом 2 августа сообщает «Телевидение Болгарии».

«Вор должен сидеть в тюрьме!» Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР

По словам Дерменджиева, болгарское внутреннее ведомство под его руководством «добьется успехов в противостоянии рэкету, коррупции и бандитизму». «Я заверяю общественность, что сделаю все возможное, дабы искоренить эти пороки», – отметил, в частности, он.

Напомним, 2 августа президент Болгарии Румен Радев, воспользовавшись своим конституционным правом, создал временное правительство страны. Главой болгарского Совета министров назначен Гылыб Донев.

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