Курган, 2 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Кургане в течение 10 лет построят новый микрорайон на площади 152 га в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Проект комплексной застройки на берегу озера Чёрное является логичным продолжением развития Заозёрного. Здесь курганцам на выбор предложат квартиры в мало- и среднеэтажных многоквартирных домах, в двухэтажных таунхаусах с персональными террасами или двориками позади. Возведением домов и инфраструктуры займётся фирма «Партнёр-Строй».

«Данный проект является одним из крупнейших в России и самым крупным в Уральском федеральном округе. К нему приковано внимание всех профильных министерств и ведомств. Мы находимся в постоянном контакте с застройщиком, который уже подготовил проект планировки территории», — прокомментировал идею заместитель губернатора Константин Малышев.

Отмечается, что на придомовых территориях нового жилого комплекса будет применена концепция «двор без машин» и безбарьерная среда. Проектом предусмотрена инфраструктура — детские сады, поликлиника, школы, спортивные площадки.

В целом под комплексное развитие территорий в Кургане до 2030 года планируют вовлечь незастроенные участки площадью 259,4 га.