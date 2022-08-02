2 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Дарья Драй, , 21:07 — REGNUM На улицах Петербурга 2 августа можно было встретить мужчин в полосатых майках и голубых беретах. О том, как военнослужащие отмечали профессиональный праздник, узнал корреспондент ИА REGNUM.

Празднование Дня ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Программа мероприятий началась в 10:00 с торжественно-траурного шествия в сквере имени Василия Филипповича Маргелова на Приморском проспекте. Десантники прошлись вместе с ветеранами ВДВ, представителями исполнительной власти и Петербургского парламента.

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Вечный огонь на Марсовом поле собрал неравнодушных в 12:30. Жители Петербурга принесли венки и цветы, чтобы почтить память погибших.

Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День ВДВ Дарья Драй © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День ВДВ Дарья Драй © ИА REGNUM

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День ВДВ Дарья Драй © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День ВДВ Дарья Драй © ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День ВДВ Дарья Драй © ИА REGNUM

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День ВДВ Дарья Драй © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День ВДВ Дарья Драй © ИА REGNUM

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На улицах города сегодня можно было увидеть десантников с атрибутикой этих войск. На головах у мужчин были фирменные голубые береты, а некоторые вооружились флагами. Сопровождали образ и бело-синие майки.

Празднование Дня ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Празднование Дня ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт, посвященный Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Парк 300-летия Петербурга тоже стал центральной локацией празднования Дня ВДВ. В 15:00 там началась концертная программа. Для гостей выступали популярные артисты и ветераны Воздушно-десантных войск. Помимо этого, организаторы добавили развлекательную часть. Например, свои навыки продемонстрировали спортсмены-парашютисты. Желающие также смогли попробовать себя в перетягивании каната.

Десантник во время показательных выступлений, посвященных Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Десантники во время показательных выступлений, посвященных Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM Десантник во время показательных выступлений, посвященных Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Десантник во время показательных выступлений, посвященных Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Десантник во время показательных выступлений, посвященных Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Десантники во время показательных выступлений, посвященных Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM Десантник во время показательных выступлений, посвященных Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители во время показательных выступлений десантников, посвященных Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что погодные условия в Северной столице не стали препятствием для желающих продолжить традицию купания в фонтанах. Несмотря на то, что Водоканал усилил их охрану, кто-то всё же смог это осуществить в парке 300-летия. Теперь фонтан выключен до 3 августа.

Перетягивание каната во время празднования Дня ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Перетягивание каната во время празднования Дня ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM Перетягивание каната во время празднования Дня ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Перетягивание каната во время празднования Дня ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

День ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители во время показательных выступлений десантников, посвященных Дню ВДВ в парке 300-летия Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM