Вашингтон, 2 августа, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь получил положительный результат теста на коронавирус, в связи с чем продолжит находиться в самоизоляции, сообщает 2 августа Reuters со ссылкой на Белый дом.

Джо Байден

«Президент продолжает чувствовать себя хорошо, хотя у него слегка возобновился несильный кашель. У него по-прежнему нет температуры и он находится в хорошем расположении духа», — рассказал врач президента Кевин О’Коннор.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что Джо Байден сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Позднее сам глава государства заявил о хорошем самочувствии и продолжении работы в условиях изоляции. Это уже второе заражение главы Белого дома коронавирусом.