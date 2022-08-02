Москва, , 22:26 — REGNUM Российский сервис Tvil составил рейтинг из девяти самых посещаемых мест для пеших маршрутов, походов с оздоровительными и познавательными целями. Заполярная часть Мурманской области оказалась на четвёртом месте среди самых живописных пеших маршрутов.

Туристы на пешем маршруте Сергей Потеряев © ИА REGNUM

На первом месте рейтинга расположился Крым, Алтай занял вторую строчку. Третье, четвертое и пятое место поделили Кисловодск, Кольский полуостров и Байкал. Шестую позицию занята Адыгея. Южный Урал расположился на седьмом месте, а на восьмом — Калининградская область. Замыкает рейтинг Иркутская область.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кемеровской области анонсировали разработку круглогодичного туристического маршрута в Шорский национальный парк. По оценке губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, летом это будет путешествие по реке, а зимой — по горным тропам.