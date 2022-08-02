Москва, 2 августа, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Российский сервис Tvil составил рейтинг из девяти самых посещаемых мест для пеших маршрутов, походов с оздоровительными и познавательными целями. Заполярная часть Мурманской области оказалась на четвёртом месте среди самых живописных пеших маршрутов.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Туристы на пешем маршруте

На первом месте рейтинга расположился Крым, Алтай занял вторую строчку. Третье, четвертое и пятое место поделили Кисловодск, Кольский полуостров и Байкал. Шестую позицию занята Адыгея. Южный Урал расположился на седьмом месте, а на восьмом — Калининградская область. Замыкает рейтинг Иркутская область.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кемеровской области анонсировали разработку круглогодичного туристического маршрута в Шорский национальный парк. По оценке губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, летом это будет путешествие по реке, а зимой — по горным тропам.