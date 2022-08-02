2 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление официального представителя МИД России, считающей, что слова представителя украинской разведки о том, что Киев консультируется с США перед нанесением ударов из РСЗО HIMARS, являются доказательством участия Штатов непосредственно в боевых действиях на Украине.

Елизавета Коробова, , 20:44 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что слова представителя Главного управления украинской разведки Вадима Скибицкого, мол, киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских РСЗО HIMARS, подтверждают тот факт, что Америка напрямую вовлечена в боевые действия на Украине, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В том-то и дело, что Россия не воюет с украинским народом — мы сражаемся с США и НАТО», — отметила Лейсан Т.

Мало нашлось таких пользователей, кого удивило заявление представителя украинской разведки.

«Да про это в России давно уже все знают. Может быть, разве что для западного зрителя это окажется откровением», — написал Эрнест Н.

«Прямая вовлеченность этих гадов в конфликт уже даже у незрячих и неслышащих не вызывает сейчас вопросов», — уверен Лев М.

Некоторые комментаторы отмечают, что сложно найти такой вооружённый конфликт на земном шаре, в котором бы не приняли личное участие американские военные.

«А в какой мировой конфликт США не вовлечено тем или иным образом?» — спрашивает Денис К.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все сейчас понимают, что Америка свои загребущие ручонки засунула во все конфликты, существующие в мире», — пишет Данил М.

Часть людей полагает, что США принимают самое активное участие в украинском конфликте, потому что для американской элиты это является источником распила денег.

«Так США, по сути, монетизируют Украину, получают деньги с отмыва денег на финансовой помощи, провокациях различных. Так что естественно, что США замешаны в этом деле, причём напрямую. Зачастую они сейчас даже наёмников сами для Украины нанимают из «бывших» военных НАТО», — подметила Екатерина И.

«Штаты получают бабки от того, что продают оружие. Вся их экономика на этом построена. Плюс они дико боятся, что на них пойдут войной, потому и устраивают конфликты на чужой территории, не давая оправляться от них своим конкурентам», — считает Игнатий А.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина даже больше содействует Штатам, нежели Америка оказывает помощь киевскому режиму.

«Это наоборот, Украина помогает Штатам, предоставив свою территорию в качестве плацдарма для ведения боевых действий против России. Американское оружие, американские разведданные, их команды, инструкторы. А от Украины цепные псы — каратели «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пушечное мясо в виде мобилизованных», — указывает Ульяна Н.

«США не могут жить без конфликтов. Свой нос и на Украину, и в Сербию, и на Тайвань уже засунули. И это всё буквально за пару месяцев же!» — удивляется Маркел Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что украинским военным следовало бы задуматься на тем, что они по итогу получают от такой американской помощи.

«Выходит, что это США помогли криворуким украинским нацистам сжечь своих же военнопленных в Еленовке. Ну, США, конечно, подложили свинью, что ещё сказать», — написал Сергей С.

Напомним, 2 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила на брифинге о том, что заявления представителя Главного управления украинской разведки Вадима Скибицкого подтверждают тот факт, что Соединённые Штаты Америки напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.

Мария Захарова Mid.ru

Ранее Скибицкий заявил во всеуслышание, что киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.