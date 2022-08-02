Вашингтон, 2 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой «мощный ответ» Китая, заявил посол КНР в США Цинь Ган в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Наш ответ будет мощным», — сказал посол, пообещав, что китайская армия «не будет бездействовать».

Он также отметил, что у Китая есть все права для «защиты суверенитета и территориальной целостности» страны.

«Мы имеем полное право делать то, что мы посчитаем необходимым в данной ситуации, которая определенно спровоцирована США», — подчеркнул Цинь Ган.

Напомним, что Нэнси Пелоси стала первым за последние 25 лет спикером палаты представителей США, посетившим Тайвань.