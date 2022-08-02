Вашингтон, , 19:58 — REGNUM В новый санкционный список США в отношении юридических и физических лиц России включены глава администрации города Мариуполя Константин Иващенко, а также руководитель администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщается в заявлении министерства финансов США, опубликованном 2 августа.

Напомним, Константин Иващенко, Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов являются главами региональных и муниципальных образований, освобожденных от нацистов в ходе российской спецоперации по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа минфин США опубликовал очередной санкционный список из 13 физических и 36 юридических лиц.

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