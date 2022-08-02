Курган, 2 августа, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В Курганский городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего пресс-секретаря главы региона. Об этом сообщает портал 45.ru.

M0NAX Администрация Курганской области

Журналиста Александра Тетерина обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Это следует из картотеки суда.

«Первое заседание назначено на 11 августа», — сообщила изданию пресс-секретарь суда Наталья Иванищева.

Александр Тетерин ситуацию не комментирует. По версии источников Ura.ru речь идёт о его подписи под некими давними документами, касающихся организации спортивных мероприятий.

Тетерин был пресс-секретарём губернатора Курганской области Вадима Шумкова с октября 2021 года до мая 2022 года.