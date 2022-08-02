Лондон, , 22:24 — REGNUM Ученый из Абердина (Шотландия) отправился в канадскую Арктику, чтобы выяснить, есть ли вода или жизнь на спутнике Юпитера. Об этом сообщает британский интернет-журнал The Press and Journal.

Арктика Paul Gierszewski

Шивон Киллингбек и группа ученых из Шотландии отправились в месячную экспедицию в канадскую Арктику. Экспедиция проходит в Резолют-Бэй, который является сообществом инуитов и вторым самым северным городом в Канаде.

Целью экспедиции стал поиск потенциальных озер под ледяной шапкой Девона. Предыдущие аэрогеофизические исследования выявили аномалии под ледяной шапкой, которые считаются подледными озерами.

Толщина ледяной шапки составляет 2500 футов (762 метра — прим. ИА REGNUM) и оценивается в — 14,5 градусов по Цельсию. Это означает, что для того, чтобы вода в озерах была жидкой, она должна быть примерно в пять раз более солёной, чем морская вода.

«Если команда найдет доказательства наличия жидкой воды под ледяной шапкой, тогда может возникнуть потенциал для создания уникальной в глобальном масштабе среды обитания микробов. Это может помочь нам понять, какой тип жизни может существовать на других планетах», — указано в сообщении.

Исследование является частью проекта «Изучение экологических изменений в Арктике», который представляет собой сотрудничество между учеными и коренным населением для понимания экологических изменений в Арктике.

Планируется, что результаты исследований будут опубликованы к концу года.

Как сообщало ИА REGNUM, XV экспедиция «Арктического плавучего университета» стартует 2 августа из Диксона. Экспедиция будет проходить две с половиной недели на борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». Участники проведут комплекс научно-исследовательских работ на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

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