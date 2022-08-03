3 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 00:32 — REGNUM Москва отметила День святого Пророка Илии, небесного покровителя Космических и Воздушно-десантных войск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед началом крестного хода Василий Иванов © ИА REGNUM

В Москве 2 августа прошли торжества в честь Дня Воздушно-десантных войск. Ранним утром возле храма святого пророка Илии на улице Ильинка начался молебен перед иконой святого покровителя Космических и Воздушно-десантных войск.

Прихожане прикладываются к иконе пророка Илии Василий Иванов © ИА REGNUM

Прихожане прикладываются ко кресту Василий Иванов © ИА REGNUM

Прихожане прикладываются к иконе пророка Илии Василий Иванов © ИА REGNUM Икона пророка Илии Василий Иванов © ИА REGNUM

Настоятель приветствует десантников Василий Иванов © ИА REGNUM

Звонарщица Василий Иванов © ИА REGNUM

После молебна в храме прошла божественная литургия. Провёл службу митрополит Каширский Феогност.

Праздничная служба в храме Пророка Божия Илии Василий Иванов © ИА REGNUM

Митрополит Феогност на праздничной службе в храме Пророка Божия Илии Василий Иванов © ИА REGNUM

Праздничная служба в храме Пророка Божия Илии Василий Иванов © ИА REGNUM

Почетный караул у иконы пророка Илии Василий Иванов © ИА REGNUM

Голубой берет Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом крестного хода Василий Иванов © ИА REGNUM

Крестный ход движется по Ильинке Василий Иванов © ИА REGNUM

Построение перед началом крестного хода Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом крестного хода Василий Иванов © ИА REGNUM

По окончании праздничного богослужения крестный ход в сопровождении почетного караула войск ВДВ проследовал к Лобному месту. Отсюда к собравшимся обратились митрополит Феогност и заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Крестный ход Василий Иванов © ИА REGNUM

Митрополит Феогност во главе крестного хода Василий Иванов © ИА REGNUM Генерал-майор Алексей Наумец поздравляет десантников с праздником Василий Иванов © ИА REGNUM

На Лобном месте Василий Иванов © ИА REGNUM

У Лобного места Василий Иванов © ИА REGNUM

У Лобного места Василий Иванов © ИА REGNUM

Оркестр ВДВ начинает свое выступление в рамках праздничного парада Василий Иванов © ИА REGNUM

Пронос флага перед строем Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Ограждение на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед парадными расчётами было зачитано праздничное поздравление Президента России Владимира Путина.

Демонстрация парадным расчетом мастерства строевой подготовки Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление парадного расчета Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление парадного расчета рязанских десантников Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественный парад в честь Дня ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление парадного расчета Василий Иванов © ИА REGNUM

Парадный расчет отдает дань уважения участникам военной спецоперации Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители Василий Иванов © ИА REGNUM

Затем начался торжественный парад. По Красной площади прошли рязанские десантники, юнармейцы и другие парадные расчеты.

Парад в честь Дня ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад в честь Дня ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад в честь Дня ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад в честь Дня ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM Парад в честь Дня ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад в честь Дня ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Крестный ход направляется к Васильевскому спуску Василий Иванов © ИА REGNUM

Окропление святой водой Василий Иванов © ИА REGNUM

Окропление святой водой Василий Иванов © ИА REGNUM

По завершении парада для всех собравшихся были организованы пункты полевой кухни. Завершился праздник концертом «За Россию, за мою».

Концерт в честь Дня ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM Концерт в честь Дня ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Пункт полевой кухни Василий Иванов © ИА REGNUM

Полевая кухня Василий Иванов © ИА REGNUM

Питание для гостей праздника Василий Иванов © ИА REGNUM

Ветеран Воздушно-десантных войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Десантники на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM