Василий Иванов,
3 августа 2022, 00:32 — REGNUM Москва отметила День святого Пророка Илии, небесного покровителя Космических и Воздушно-десантных войск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Перед началом крестного хода
Василий Иванов © ИА REGNUM
В Москве 2 августа прошли торжества в честь Дня Воздушно-десантных войск. Ранним утром возле храма святого пророка Илии на улице Ильинка начался молебен перед иконой святого покровителя Космических и Воздушно-десантных войск.
Прихожане прикладываются к иконе пророка Илии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прихожане прикладываются ко кресту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прихожане прикладываются к иконе пророка Илии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Икона пророка Илии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Настоятель приветствует десантников
Василий Иванов © ИА REGNUM
Звонарщица
Василий Иванов © ИА REGNUM
После молебна в храме прошла божественная литургия. Провёл службу митрополит Каширский Феогност.
Праздничная служба в храме Пророка Божия Илии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митрополит Феогност на праздничной службе в храме Пророка Божия Илии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздничная служба в храме Пророка Божия Илии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Почетный караул у иконы пророка Илии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Голубой берет
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед началом крестного хода
Василий Иванов © ИА REGNUM
Крестный ход движется по Ильинке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построение перед началом крестного хода
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед началом крестного хода
Василий Иванов © ИА REGNUM
По окончании праздничного богослужения крестный ход в сопровождении почетного караула войск ВДВ проследовал к Лобному месту. Отсюда к собравшимся обратились митрополит Феогност и заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.
Крестный ход
Василий Иванов © ИА REGNUM
Митрополит Феогност во главе крестного хода
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генерал-майор Алексей Наумец поздравляет десантников с праздником
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Лобном месте
Василий Иванов © ИА REGNUM
У Лобного места
Василий Иванов © ИА REGNUM
У Лобного места
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр ВДВ начинает свое выступление в рамках праздничного парада
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пронос флага перед строем
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ограждение на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед парадными расчётами было зачитано праздничное поздравление Президента России Владимира Путина.
Демонстрация парадным расчетом мастерства строевой подготовки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление парадного расчета
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление парадного расчета рязанских десантников
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественный парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление парадного расчета
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парадный расчет отдает дань уважения участникам военной спецоперации
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Затем начался торжественный парад. По Красной площади прошли рязанские десантники, юнармейцы и другие парадные расчеты.
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Крестный ход направляется к Васильевскому спуску
Василий Иванов © ИА REGNUM
Окропление святой водой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Окропление святой водой
Василий Иванов © ИА REGNUM
По завершении парада для всех собравшихся были организованы пункты полевой кухни. Завершился праздник концертом «За Россию, за мою».
Концерт в честь Дня ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Концерт в честь Дня ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пункт полевой кухни
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полевая кухня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Питание для гостей праздника
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ветеран Воздушно-десантных войск
Василий Иванов © ИА REGNUM
Десантники на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Десантники на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM