Москва, 2 августа, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Курс рубля снизился по отношению к доллару но вырос по отношению к евро на торгах во вторник, 2 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,30 рубля, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 62 копейки и к закрытию составил 61,25 рубля.