Чикаго, США, , 19:45 — REGNUM Американский разработчик Эд Бун заявил, что на шоу EVO 2022 можно не ждать анонса Mortal Kombat 12. Об этом он написал 2 августа на своей странице в Twitter.

Mortal Kombat 11: Aftermath Иван Шилов ©ИА REGNUM

Бун ответил на статью, опубликованную на сайте IGN, в которой было сказано, что разработчики Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken и Guilty Gear, как ожидается, сделают важные объявления во время EVO 2022. «Пришло время для Street Fighter и других замечательных файтингов сиять! Давайте наслаждаться этим!» — написал Бун

Напомним, что Mortal Kombat — это серия игр разработанная Эдом Буном и Джоном Тобиасом в 1992 году. Она является одним из самых популярных представителей жанра файтинг.

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