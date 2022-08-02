2 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Анджей Ротманн, , 20:33 — REGNUM В чём нельзя отказать моим соотечественникам — так это в твердолобой упёртости и железобетонной убеждённости в собственной правоте, несмотря ни на какие доводы логики, рассудка и здравого смысла; пожалуй, уступают они в этом лишь американцам, да и то — как посмотреть….

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Четыре года назад коллега А. Крук на ресурсе Павла Земиньского опубликовал текст с идеями, схожими с теми, которые я пытаюсь донести до польского обществе ныне. Назывался он Kryzys na Ukrainie i interesy narodowe Polski. Не буду скрывать, многие свои идеи я почерпнул в этой статье, но речь сегодня не об этом. Речь о реакции публики, которая была довольно активной (более восьмидесяти комментариев! Моему циклу статей остаётся лишь завидовать такой популярности) и не сказать, чтобы лояльной к автору — скорее наоборот. Читатели обвинили пана Крука во всех смертных грехах и заклеймили «членом Юденрата», хотя при чём здесь Юденрат — Бог весть… Но не важно. Важно другое, по прошествии четырех лет, в абсолютно иной ситуации — мнение поляков на тему ирреденты Западной Украины не изменилось ни на йоту! Ни в коем случае не принимать! Если принимать — то выселить всех украинцев! Если не выселять — то взять с каждого письменную клятву верности новой Родине и проклятие в адрес ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! А лучше об этом даже не думать!

Дорогие мои соотечественники, я вам сейчас одну страшную вещь скажу, только вы не пугайтесь. Дело в том, что ирредента Восточной Малопольши уже состоялась. Правда, пока де-факто — но от этого нам не легче. Вернее, намного хуже! И вот вам доказательства этого моего тезиса.

Первое. Украинцы могут пересекать нашу границу без всяких виз и разрешений. То же самое было бы, если бы Восточная Малопольша УЖЕ входила бы в состав Польши.

Второе. Украинцы могут без всяких бюрократических препон устраиваться на работу в Польше — как если бы Восточная Малопольша УЖЕ была бы частью нашего государства.

Третье. Украинцы, обосновавшиеся в Польше, имеют право на все социальные льготы и 500+, как если бы Восточная Малопольша УЖЕ была бы нашей.

Польша и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но этого мало. Пока Галиция и Волынь находятся в составе Украины, их жители, бежав к нам «от войны» (хотя на территории пяти западноукраинских областей никакой войны нет), имеют право на бесплатное жильё, гуманитарную помощь и массу социальных льгот, которых они бы НЕ ИМЕЛИ (и не обременяли бы наш бюджет), если бы были гражданами Польши.

То есть, поводя итог этому спичу, — ирредента Западной Украины практически уже состоялась, но де-факто и лишь в гуманитарной сфере. Это привело к тому, что жители пяти западноукраинских областей пользуются всеми правами польских граждан, не имея никаких обязанностей! Поэтому юридическое вхождение Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областей в состав Польши всего лишь формализует произошедшую ирреденту, переведя её из состояния де-факто в состояние де-юре. И тем всего лишь уравняет в правах украинских «беженцев» (которых польское государство разве что в задницу не целует) с коренными поляками (к которым относится куда прохладнее).

Всего лишь равенство, панове!