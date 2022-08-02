Бухарест, 2 августа, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Всемирно известная румынская врач-кардиолог Кармен Гинжина скончалась в Бухаресте в возрасте 74-х лет. Об этом 2 августа сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Suzanne Schroeter Сломанное сердце

Согласно официальной информации, смерть доктора наступила по естественным причинам.

Напомним, Гинжина является автором ряда инноваций в международной хирургии. Ее работы изучаются в медицинских вузах Российской Федерации, США, Франции и Италии.