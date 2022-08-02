Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Игра We Are OFK от американского разработчика Team OFK выйдет 18 августа 2022 года. Анонс состоялся 2 августа на официальном сайте проекта.

Музыка StockSnap

Игра будет доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch и PC. Она является автобиографией группы OFK и расскажет о ее основании. Ожидается, что проект будет выходить по эпизодам: первые два эпизода выйдут сразу, а остальные в течении следующих трех недель.

Напомним, что OFK — это виртуальная группа, основанная командой разработчиков Team OFK. Ее дебютной песней стала Follow/UnFollow, которая только в Spotify набрала более полумиллиона прослушиваний.

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