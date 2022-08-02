Вашингтон, 2 августа, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Игра We Are OFK от американского разработчика Team OFK выйдет 18 августа 2022 года. Анонс состоялся 2 августа на официальном сайте проекта.

StockSnap Музыка

Игра будет доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch и PC. Она является автобиографией группы OFK и расскажет о ее основании. Ожидается, что проект будет выходить по эпизодам: первые два эпизода выйдут сразу, а остальные в течении следующих трех недель.

Напомним, что OFK — это виртуальная группа, основанная командой разработчиков Team OFK. Ее дебютной песней стала Follow/UnFollow, которая только в Spotify набрала более полумиллиона прослушиваний.