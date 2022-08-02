Пекин, , 19:38 — REGNUM Серия военных операций будет проведена ВС КНР возле Тайваня, передаёт 2 августа CGTN.

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Манёвры начнутся уже сегодня вечером. Это решение принято в связи с приездом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, возмутившим Пекин.

Как пояснил представитель китайского минобороны, военные операции решено прости в качестве ответной меры на визит представителя американских властей. Китайские вооружённые силы, как отмечается, готовы «отстаивать территориальную целостность Китая».

Напомним, официальный визит на Тайвань Пелоси начала 2 августа вечером по местному времени. Официальной Тайвань не признан Вашингтоном самостоятельным государством.

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