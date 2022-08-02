Пекин, 2 августа, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Серия военных операций будет проведена ВС КНР возле Тайваня, передаёт 2 августа CGTN.

Blog.sina.cn Вооружение КНР

Манёвры начнутся уже сегодня вечером. Это решение принято в связи с приездом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, возмутившим Пекин.

Как пояснил представитель китайского минобороны, военные операции решено провести в качестве ответной меры на визит представителя американских властей. Китайские вооружённые силы, как отмечается, готовы «отстаивать территориальную целостность Китая».

Напомним, официальный визит на Тайвань Пелоси начала 2 августа вечером по местному времени. Официальный Тайвань не признан Вашингтоном самостоятельным государством.