Анкара, , 19:36 — REGNUM Вышедший из украинского порта Одессы сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженый кукурузой, прибудет к Стамбулу в 21:00 мск, сообщает 2 августа министерство обороны Турции.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что совместный досмотр судна начнется утром 3 августа.

«Прибытие сухогруза Razoni, груженного кукурузой и вышедшего в понедельник из порта Одессы, ожидается в районе 21:00 у Босфора на входе со стороны Черного моря. Совместное подразделение проверки начнет досмотр судна завтра утром», — сообщает турецкое военное ведомство.

Напомним, досмотр судна должны провести представители Турции, России, Украины и ООН, входящие в Совместный координационный центр (СКЦ), организованный в рамках многостороннего соглашения.

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