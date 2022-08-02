Лозанна, Швейцария, , 19:35 — REGNUM Швейцарская компания Logitech и китайский инвестиционный холдинг Tencent сообщили о сотрудничестве. Информация об этом появилась 2 августа на сайте LogitechBlog.

Тест видеоигр Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Компании собираются выпустить портативную консоль для облачных игр в конце 2022 года. «Лидерство Logitech G в области игрового оборудования для ПК и консолей делает их идеальным партнером, который поможет нам воплотить в жизнь наше видение предоставления лучшего игрового опыта геймерам по всему миру», — сказал Даниэль Ву, генеральный менеджер Tencent Games Smart Solution Innovation Lab

Напомним, что Logitech специализируется на разработке компьютерной периферии. Компания была основана 2 октября 1981 года в швейцарском городе Лозанна.

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