Вашингтон, 2 августа, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Власти США приняли решение о введении новых санкции в отношении России. Об этом сообщает 2 августа управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как уточняется, в американский чёрный список дополнительно включены 13 физических лиц и 36 юридических лиц, а также две яхты, предположительно, связанные с российскими гражданами.

В частности, под санкции попали глава «ФосАгро» Андрей Гурьев, гимнастка и глава совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов и другие лица.

Также санкции введены в отношении Магнитогорского металлургического комбината, Зеленоградского нанотехнологического центра и структур, связанных с инновационным центром «Сколково», в том числе Сколковского института науки и технологий (Сколтех), фонда и технопарка «Сколково».