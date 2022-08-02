Оренбург, 2 августа, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Оренбурге выясняют обстоятельства убийства врача. Преступление было совершено днём 2 августа, пишут СМИ.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Погибшей оказалась 25-летняя женщина. Её тело обнаружили на лестничной площадке в многоквартирном доме по улице Волгоградской, сообщает областное управление СКР.

По факту убийства возбуждено и расследуется уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают круг подозреваемых в совершении этого преступления.