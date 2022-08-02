Москва, 2 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — провокация из провокаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

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«И реакция Белого дома, не увидевшего «причин для экскалации» в ее прилёте в Тайбэй, говорит об игнорировании позиции Китая, который не давал согласия на подобную поездку», — убежден Слуцкий.

Лидер КНР Си Цзиньпин уже предупреждал США весьма мудрыми словами: «Играющий с огнём рискует обжечься». Видимо, в Вашингтоне не настолько мудры, если сознательно решили пойти на обострение ситуации, рассуждает парламентарий.

«Самолёт Пелоси провёл сегодня в небе над Тайванем линию, которая разделила китайско-американские отношения на до и после. Пекин имеет полное право на все необходимые, по его мнению, шаги для защиты суверенитета и территориальной целостности. Вашингтон же снова выступил в роли провокатора и «дестабилизатора» обстановки в регионе. И Россию как ключевого партнера и соседнее с Китаем государство это не может не беспокоить», — заявил Слуцкий.

Он напомнил, что Москва полностью поддерживает принцип «одного Китая», считая Тайвань неотъемлемой его частью. Эта позиция была ещё раз подтверждена во время визита президента России Владимира Путина в феврале в КНР и нашла отражение в совместном заявлении двух лидеров.