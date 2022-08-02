Тайбэй, 2 августа, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Россия может использовать острую фазу тайваньского кризиса в своих интересах, написал 2 августа в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.

John Harrington Нэнси Пелоси

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«Обстоятельства вполне уместны в отношении активизации переговоров на предмет возможности оптовой закупки китайских ударных дронов», — полагает эксперт.

Как сообщалось ранее, несмотря на протесты и предупреждения китайской стороны, американский военный самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту сел в аэропорту Тайбэя.