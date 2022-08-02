Вашингтон, 2 августа, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) представил видео на трек Crack A Bottle, записанный при участии Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) и 50 Cent (Кёртис Джеймс Джексон III). Об этом 2 августа сообщил портал Hypebeast.

DoD News Певец Эминем

Известно, что сама композиция была выпущена музыкантом в 2009 году, однако клип на неё стал доступен лишь сейчас. В то же время многие пользователи отметили, что ролик был неофициально выложен в плохом качестве в Сеть ещё в 2011 году.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, дочь Eminem запустит авторский подкаст. Будущий проект получит название Just A Little Shady, отсылающее к альтер-эго рэпера — Slim Shady.